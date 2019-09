Torcedor do Athletico-PR morre durante final da Copa do Brasil

Um torcedor do Athletico-PR sofreu um infarto e morreu enquanto assistia a partida do time contra o Internacional, pela final da Copa do Brasil, na última quarta-feira (18). José Luiz Kuster Contador, de 63 anos, faleceu em casa, em Morretes, no litoral paranaense, diante da televisão.

Segundo Giuseppe Falvo, um dos filhos, José Luiz infartou após o segundo gol do Athletico, feito por Rony aos 51 minutos do segundo tempo, o que garantiu o título inédito ao Furacão - o jogo terminou em 2x1.

"Ele fez cateterismo há uns dez anos, mas não tinha mais problema. Quando o Athletico fez o gol do título, ele teve o ataque. Até tentaram reanimar no hospital, mas não deu tempo", afirmou Giuseppe, ao Globoesporte.com.

José Luiz foi taxista durante 30 anos, mas estava aposentado e morava em Morretes há dois anos. Os quatro filhos dele torcem pelo Furacão e costumavam a ir com o pai para a Arena da Baixada.

O velório será nesta sexta-feira (20), a partir das 10h, no cemitério Água Verde, em Curitiba.