Torcedor do Bahia morre por infarto após rebaixamento do clube

Um torcedor do Bahia morreu após sofrer um infarto fulminante enquanto assistia ao jogo entre o tricolor e o Fortaleza, na noite desta quinta-feira (9), que selou o rebaixamento do clube baiano à Série B do Campeonato Brasileiro.

Ailton Mangueira da Cunha acompanhava a partida quando sofreu o infarto. Ele chegou a ser encaminhado para uma unidade hospitalar, mas não resistiu. As informações foram compartilhadas no Twitter por Ludmila Cunha, uma das filhas de Ailton.

"Ainda sem chão, a ficha não cai. Meu pai teve um infarto assistindo ao jogo. Parece que abriram um buraco no meu coração, dói tanto", escreveu ela.

Muitos torcedores enviaram mensagens de apoio para Ludmila, que também acompanhava o jogo do Bahia.

Torcedor tricolor não resistiu após sofrer infarto enquanto acompanhava jogo do clube (Foto: reprodução)

"Eu só queria que fosse um pesadelo e eu acordasse e você estivesse do meu lado. Eu te amo, meu pai! Onde quer que esteja, você foi e será sempre meu herói. Você me ensinou tanta coisa, só não me ensinou como viver sem você", escreveu ela em outra rede social.

O enterro de Ailton Cunha aconteceu na tarde desta sexta-feira (10). O Bahia manifestou condolências e enviou uma coroa de flores para a família do torcedor.