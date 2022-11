Torcedor do Equador provoca catari, que se irrita: 'Cala a boca'

Durante o jogo de estreia da Copa do Mundo 2022, na vitória por 2x0 do Equador sobre o Catar, algumas cenas chamaram a atenção. Entre elas, o comportamento da torcida local - que mais parecia estar em um teatro que em um estádio de futebol.

O público fazia muito barulho quando Tamim bin Hamad al-Thani, emir do Catar, aparecia nos telões. Mas, na hora de torcer, a turma era menos animada. Mesmo com as 67.372 mil pessoas no estádio Al Bayt, o silêncio reinou durante boa parte da partida. A exceção ficou por conta de um grupo de torcedores organizados atrás de um dos gols, que cantavam timidamente.

Um contraste enorme com os equatorianos, que vibravam bastante. Principalmente, nos dois gols do atacante Enner Valencia. Enquanto os sul-americanos cantavam e pulavam, a torcida local ficou sentada a maior parte do tempo. A turma do Equador até tentou puxar uma 'ola', o que não continuava quando chegava aos árabes.

O clima entre as torcidas esquentou após a anulação do gol equatoriano, no início do jogo. Nas redes sociais, circulou um vídeo de um torcedor com a camisa do Equador sorrindo ao fazer gestos de dinheiro com os dedos, gritando "money" para alguns cataris na arquibancada.

A ação irritou um grupo de torcedores locais, e um deles mandou o equatoriano calar a boca. O torcedor equatoriano, para amenizar, pediu ao catari que ficasse calmo, dizendo "relax".

Ainda chamou a atenção o perfil do público presente no estádio: majoritariamente de homens, com trajes tradicionais islâmicos. Já as torcedoras estavam em um número muito menor, e muitas usavam hijab.

O Catar não tem restrições para o público feminino nas arenas, que pode frequentar jogos de futebol desde 1998. Porém, o país é conhecido por regras e leis restritivas em relação às mulheres.