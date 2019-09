Torcedor do São Paulo cai da arquibancada do Morumbi; veja

Ainda no primeiro tempo do empate por 0x0 entre São Paulo e Grêmio, neste sábado (31), pelo Campeonato Brasileiro, o torcedor Iago de Melo Rios, de 23 anos, caiu do anel superior da arquibancada do estádio do Morumbi e atingiu a jovem Giovana Santos Araújo, de 13. Os dois receberam os primeiros atendimentos no local e, conscientes, foram encaminhados para hospitais da região.



O São Paulo informou que vai prestar assistência necessária aos dois. "O São Paulo informa que Iago de Melo Rios e a menor G.S.A deixaram o Morumbi conscientes após primeiro atendimento médico para realizarem exames em hospitais da região. O clube prestará a assistência necessária a ambos.



Imagens nas redes sociais mostram que o torcedor acabou subindo no parapeito do anel superior da arquibancada e acabou se desequilibrando. O fato aconteceu quando Antony perdeu uma chance clara de abrir o placar.

A queda do torcedor não foi a primeira no Morumbi. Em 2017, momentos antes do clássico entre São Paulo e Corinthians, o são-paulino Bruno Pereira também despencou do anel superior e morreu ainda antes de chegar ao hospital.Em 2016, outro acidente acabou lesionando 20 torcedores. Durante a comemoração do gol de Michel Bastos contra o Atlético-MG, a grade do anel inferior do Morumbi acabou cedendo e vários espectadores caíram no fosso do estádio.Neste sábado, 46.997 pagantes assistiram ao empate sem gols contra o Grêmio no duelo que abriu a 17.ª rodada do Brasileirão. Foi a estreia de um dos quatro grandes paulistas jogando no horário matutino.O horário também trouxe um público diferente para campo. Famílias e casais eram presença maciça nas arquibancadas. O clube paulista tem uma das melhores médias de público do campeonato.