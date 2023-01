Torcedor do Tottenham chuta goleiro do Arsenal em clássico; vídeo

Um episódio lamentável aconteceu durante o Campeonato Inglês no último domingo (15). Um torcedor do Tottenham tentou invadir o campo e chegou a agredir o Aaron Ramsdale, do Arsenal, no clássico londrino. Os Gunners venceram a partida, por 2x0, na casa do rival.

A situação aconteceu depois do apito final, após uma discussão entre Ramsdale e o atacante Richarlison. O goleiro comemorou o triunfo na direção da torcida do Tottenham, e o brasileiro o repreendeu pela atitude. Os dois bateram boca, e um princípio de tumulto aconteceu na beira do gramado.

Foi quando o torcedor subiu na placa de publicidade do estádio e deu um chute na cabeça do defensor, que se aproximava para pegar uma garrafa de água.

NEW FOOTAGE ???? of a Spurs fan kicking Aaron Ramsdale. This angle shows the fan climb over the barrier and onto the advertising hoarding where he then kicks the keeper, whose Arsenal beat Tottenham 2-0. Spurs have vowed to ban the supporter for life.



pic.twitter.com/TLk8dg2uy7 — Men in Blazers (@MenInBlazers) January 16, 2023

Ramsdale admitiu que trocou provocações com os torcedores dos Spurs no segundo tempo, mas condenou a agressão sofrida. "Um torcedor pulou e me deu um soco nas costas. Foi o que aconteceu e é uma pena porque é apenas um jogo de futebol no final do dia. Felizmente, nada muito drástico aconteceu".

O Tottenham prometeu identificar e banir o homem. "Estamos chocados com o comportamento de um torcedor que tentou atacar o goleiro do Arsenal, Aaron Ramsdale, no final da partida. A violência de qualquer forma não tem lugar no futebol", diz o comunicado.

"O clube revisou suas imagens de circuito interno para identificar o torcedor e trabalhará com a polícia, Arsenal e Aaron Ramsdale para tomar as medidas mais fortes possíveis, incluindo um banimento imediato do Tottenham Hotspur Stadium".

Com a vitória no clássico, o Arsenal chegou aos 47 pontos, e abriu oito de vantagem para o vice-líder Manchester City. O Tottenham estacionou nos 33 pontos, na 5ª colocação.