Torcedor é retirado de arquibancada por usar braçadeira arco-íris

Um torcedor americano foi retirado à força da arquibancada do estádio Al Thumama, nesta terça-feira (29), por usar uma braçadeira com as cores do arco-íris. Ele estava no local para acompanhar o jogo dos Estados Unidos contra o Irã, que valia vaga para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar.

Brian Davis afirmou que chegou à arena usando o acessório. Mas, depois que já estava sentado para ver a partida, foi abordado por seguranças, que o retiraram de seu lugar de maneira agressiva. Os homens pediram para o americano retirar a braçadeira, mas ele negou. Com isso, foi retirado da arquibancada.

"Eles torceram um pouco meu braço, mas tirando isso está tudo bem. Foi bem agressivo. Eu passei pela segurança com essa (braçadeira) e me disseram que estava tudo bem. Depois, quando estava sentado, me abordaram e me falaram que eu precisava tirar a braçadeira, mas eu disse que não. Então vieram outros e me retiraram à força, torcendo meu braço", afirmou o torcedor, ao jornalista dinamarquês Rasmus Tantholdt.

Depois da confusão, Brian Davis conseguiu retornar para seu lugar. Ele publicou uma foto no retorno à arquibancada, durante o aquecimento dos jogadores. "Hoje foi um pouco movimentado, mas estou pronto para o jogo".

Today was a bit eventful. But I’m I’m ready for the game. https://t.co/1fm0oJFd7j pic.twitter.com/3H8N6WeP6f — Brian Davis (@B_Doing_Work) November 29, 2022

O torcedor faz parte de um grupo chamado "American Outlaws", algo que pode ser traduzido como "Americanos fora da lei". A torcida se manifestou nas redes sociais e afirmou que Davis não foi o primeiro integrante a ser punido.

"Mais um membro da AO foi detido por seguranças do estádio por usar uma braçadeira de arco-íris. A entrada dele já foi liberada. Isso é uma vergonha. O debate sobre os torcedores na Copa do Mundo é desonesto. É por situações como essa que a AO não está fazendo eventos próprios no Catar", disse a American Outlaws.

Em campo, os Estados Unidos venceram o Irã, por 1x0, e asseguraram a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção americana vai encarar a Holanda no sábado (3), às 12h, no estádio Internacional Khalifa.