Torcedor flagrado na Série D com tatuagem nazista depõe à polícia

O torcedor do São Raimundo-AM que foi flagrado com uma tatuagem nazista em um jogo da Série D foi identificado pela Polícia Civil do Amazonas. O homem em questão é André Lucas Freitas de Souza, de 31 anos. Profissional de TI, ele prestou depoimento nesta quarta-feira (20), em Manaus.

O rapaz chamou atenção dos outros torcedores quando tirou a camisa durante a partida do São Raimundo-AM contra o São Raimundo-RR, no último domingo (17), no estádio Colina, em Manaus. Ele exibia uma enorme tatuagem de uma águia, que representa o símbolo do Partido Nazista alemão, nas costas.

O animal foi escolhido pelo fato de ser um símbolo universal de poder, força, autoridade e vitória. Atributos que vão ao encontro da ideologia de superioridade nazista. A imagem causou repercussão negativa e viralizou na internet.

Delegado da Polícia Civil do Amazonas, Ivo Martins deu detalhes sobre a conversa com André Lucas, e afirmou que o rapaz está colaborando com a investigação. O celular e o computador do torcedor serão analisados.

"Tivemos uma conversa aberta com a presença da genitora dele, inclusive os advogados. Ele falou a versão dele. Disse que não tinha a intenção, quando tatuou a cerca de 10 anos atrás, de promover nenhum tipo de incitação, induzimento à essa prática nazista como foi amplamente divulgado", disse.

"A gente está apurando. Ele está com atitude colaborativa, já nos entregou celular e o computador será arrecadado. Vamos checar essas informações de maneira técnica, para que possa ser assegurado a ele toda a defesa pertinente e em seguida ele vai ser ouvido formalmente na presença do advogado dele", completou o delegado.

A apologia do nazismo, usando símbolos nazistas, distribuindo emblemas ou fazendo propaganda desse regime, é crime no Brasil. Se enquadra na Lei 7.716/1989, com pena de reclusão de dois a cinco anos e multa.

Por meio de um vídeo, o advogado de defesa de André Lucas, Leonardo Monteiro, informou que, quando o rapaz fez a tatuagem, há cerca de 10 anos, não sabia o seu significado e descobriu seis anos depois. Segundo o advogado, o torcedor tentou remover o desenho e fazer outro por cima, mas, na época, o pai ficou desempregado e ele precisou ajudar financeiramente a sua família.

O perfil oficial do São Raimundo Esporte Clube publicou uma nota de repúdio, após tomar conhecimento que o torcedor foi visto com a tatuagem nazista.

"O São Raimundo Esporte Clube vem a público repudiar a atitude deste indivíduo que nada representa a história do clube do povo. O São Raimundo condena veementemente toda e qualquer manifestação favorável àquilo que foi uma das maiores máculas da história mundial", diz o comunicado.