Torcedor invade campo, agride goleiro do Sevilla e é imobilizado

Cenas lamentáveis aconteceram em uma partida da Liga Europa nesta quinta-feira (23). Durante o jogo do PSV contra o Sevilla, um torcedor invadiu o gramado do Estádio Philips, na Holanda, e agrediu o goleiro Marko Dmitrović, do clube espanhol. O defensor precisou revidar as agressões e imobilizar o homem para se defender.

"Ele me empurrou por trás e tentou me bater. Me acertou um pouco. A verdade é que eu queria bater nele, mas isso não deveria acontecer aqui. Espero que o punam. Fui surpreendido, nunca briguei na vida, mas sei me defender" , explicou o goleiro, à Movistar.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a ação. O torcedor consegue acessar o gramado e vai direto na direção do goleiro. Eles chegam a trocar algumas palavras, até que o invasor desfere um soco no goleiro. Dmitrović reage e derruba o agressor no chão.

Na sequência, jogadores do PSV se aproximam e ajudam a conter o homem, até a chegada de seguranças. O invasor foi levado para fora de campo sob fortes vaias das arquibancadas. O PSV vencia por 1x0 no momento do ocorrido, já nos acréscimos.

"Vou me calar para não dizer o que quero de verdade. Fico aliviado de estar consciente de onde estava e tê-lo controlado. Se alguém me ataca, vou me defender. O PSV é um grande clube e vai puní-lo com certeza", afirmou o goleiro sérvio, em entrevista à rádio espanhola COPE.

Após a confusão, o jogo foi retomado, e o PSV marcou mais um gol, com o português Fábio Silva. A vitória por 2x0, porém, não foi o suficiente para classificar o time holandês, que havia perdido na Espanha por 3x0.