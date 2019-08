Torcedor que gritou 'b... rosa' na Copa da Rússia vai à Justiça contra Globo

(Foto: Reprodução)

Um dos brasileiros que foi gravado gritando "bu.. rosa" cercando uma mulher russa durante a Copa de 2018 colocou a TV Globo na Justiça querendo que a emissora retire do ar matérias que mostram o caso, de acordo com a Uol.

L.S.J. - o processo corre em segredo de Justiça - diz que sofreu um "linchamento moral" por conta da dimensão que o caso tomou. No vídeo, divulgado em 16 de junho do ano passado, ele aparece com amigos gritando as palavras de baixo calão para a russa, que claramente não entende o que está acontecendo e sorri. As imagens mostram pelo menos quatro homens, alguns com camisas da seleção, gritando "b... rosa".

A Justiça recusou em caráter liiminar o primeiro pedido feito pelo torcedor. A Globo ainda não foi citada no processo para se manifestar.

Críticas

O vídeo repercutiu bastante e famosos criticaram os torcedores. A atriz Bruna Linzmeyer compartilhou o vídeo, sem mostrar o rosto da mulher, e criticou o comportamento dos homens na imagem. "Não é engraçado. É machismo. Misoginia. E vergonha. Muita vergonha", escreveu ela, usando as hashtags "Machismo na Copa" e "Não passarão".

Outras atrizes apoiaram a mensagem de Bruna. "Que vergonha, Meu Deus", comentou Laura Neiva. A humorista Ingrid Guimarães pediu para que ela repassasse o vídeo. "Quero divulgar esses babacas". A cantora Gaby Amarantos também se manifestou "Que vergonha". Alice Wegmann classificou o vídeo de "inacreditável".

Não foram só mulheres. Alguns famosos também se manifestaram. "Que vergonha, que nojo, que vergonha", escreveu Ícaro Silva. "Vergonhoso", escreveu Danton Mello.