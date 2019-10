Torcedor rifa ingresso da Libertadores para tratar cão com câncer

Flamengo e Grêmio fazem, no próximo dia 23, no Maracanã, a segunda partida pela semi da Libertadores. Depois de empatarem em 1x1 em Porto Alegre, os dois times miram a decisão do campeonato - com milhares de torcedores sonhando em estar no Rio de Janeiro para apoiar seus clubes. Mas um deles está abrindo mão disso, mesmo com o ingresso garantido.

O flamenguista Danilo Mello recebeu a notícia que Doze, seu cachorro, está com câncer. Teve, então, uma ideia: rifar o ticket do duelo com o objetivo de arrecadar dinheiro para o tratamento.

"[O câncer] não é operável, precisamos iniciar o tratamento com radio e quimioterapia para ele ter uma chance de melhorar, o custo é caro, aproximadamente R$ 7 mil. Sendo assim, decidimos tentar levantar alguma ajuda, estou rifando meu ingresso do jogo da semifinal da Libertadores", escreveu, no Instagram.

As entradas para o confronto já estão esgotadas, com mais de 50 mil tendo sido vendidas antecipadamente. Criada na última sexta-feira (4), a vaquinha virtual já mais que dobrou os R$ 7 mil esperados por Danilo - passa dos R$ 16 mil até o início da tarde desta terça-feira (8).

Mesmo além do objetivo inicial, o torcedor explica que continuará arrecadando dinheiro até o dia do sorteio, já que não sabe ainda quanto gastará com todo tratamento. "O que sabemos é que qualquer valor que ultrapasse o necessário será doado para o GARRA - Grupo de Ação, Resgate e Reabilitação Animal", afirma na vaquinha.

O resultado será divulgado dia 18, com todos os doadores com chances iguais. E o ingresso será entregue em mãos, em um combinado entre Danilo e o vencedor.

No jogo de ida, Grêmio e Flamengo empataram em 1x1, com Bruno Henrique abrindo o placar para o rubro-negro e Pepê empatando para o tricolor gaúcho. Para chegar à final, o time carioca precisa apenas de um empate sem gols. A decisão acontecerá no dia 23 de novembro em Santiago, no Chile, contra o vencedor entre River Plate e Boca Juniors.