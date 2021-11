Torcedor tatua rosto de Deyverson após tri da Libertadores; veja

Qual promessa você faria para que seu time fosse campeão da Libertadores? Entre os diversos juramentos palmeirenses que tiveram que ser cumpridos está o do advogado Wilker José, morador de Campinas, interior de São Paulo. No caso dele, a ideia foi a seguinte: tatuar no corpo o rosto do jogador que fizesse o gol do tri campeonato da Libertadores.

E o felizardo que agora está estampado na perna do torcedor Palmeirense é o atacante Deyverson, que marcou o segundo gol, na prorrogação, da vitória por 2 a 1 diante do Flamengo, no sábado (27).

A ideia foi compartilhada pelo tatuador de Wilker, Ricardo Soares, que compartilhou o resultado final de sua arte em seu Instagram. "Promessa é dívida e agora tá pago", receveu Ricardo na legenda do vídeo.