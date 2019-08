Torcedores criticam Poços de Caldas após acerto com goleiro Bruno

Após o presidente do Poços de Caldas FC, Paulo César da Silva, afirmar que o goleiro Bruno é o novo reforço, as redes sociais do clube foram invadidas por uma série de comentários de torcedores e moradores da cidade mineira. Muitas pessoas deixaram críticas negativas à decisão do time, enquanto outras, poucas, apoiavam.

A contratação de Bruno foi confirmada nesta terça-feira (13), por Paulo César, ao Globoesporte.com. O goleiro deve se juntar ao resto do grupo nos próximos dias, para iniciar as preparações para disputar a terceira divisão do Campeonato Mineiro no segundo semestre do ano que vem.

Bruno, porém, precisa aguardar uma permissão da Justiça. O ex-jogador do Flamengo vive em Varginha, também em Minas Gerais, onde cumpre regime semiaberto pelo homicídio de Eliza Samúdio e sequestro e cárcere privado de Bruninho, seu filho. Ele saiu da prisão há quase um mês e precisa oficializar um emprego até o início da próxima semana - é quando completa-se 30 dias desde que conseguiu a progressão de pena.

Segundo a advogada Mariana Migliorin, ao Globoesporte.com, a ideia é que ele siga morando na atual cidade, mas que tenha uma autorização especial para treinar no clube.

No Facebook, o Poços de Caldas FC postou uma mensagem dizendo que "nosso trabalho é um trabalho social dando oportunidade para todos. Em breve, estaremos anunciando uma grande contratação. E desde meus agradecimentos a todos [sic]".

(Foto: Reprodução)

O acerto, porém, não foi bem visto para a maior parte dos torcedores e moradores da cidade. "Contratar o Bruno não é nenhum trabalho social, quer dar oportunidade contrate uma pessoa que realmente esteja precisando e que seja honesta", disse uma pessoa.

Apesar da grande parte de reclamações e indignações, alguns torcedores deixaram mensagens positivas. "É um bom goleiro! Bora subir vulcão!" e "Parabéns, força, estamos juntos, Bruno merece uma 2ª chance, clube", falaram alguns.

Veja outros comentários:

"Parabéns pela iniciativa! Aproveitem que gostam de dar segundas chances às pessoas e dêem a Elisa Samudio uma outra oportunidade tb! Ah é, nem vestígios do corpo ele deixou pra trás né? Complicado assim né?";

"Trabalho social é vc ir em locais de vulnerabilidade e ajudar as crianças, jovens a terem um futuro melhor. Agora contratar o Bruno não é trabalho social. Ele mesmo acabou com a carreira dele";

"Temos muitos talentos em nossa região.Poderiam estudar melhor isso ai";

"Tomara que perca todos os patrocinadores! Aliás quem são?? Gostaria de mandar uma singela msg pra eles...";

"Boa sorte Bruno torço por você meu grande ídolo!";

"Eu ia no estádio assistir, se for o goleiro Bruno eu nem vou mais. Só avisando...vão perder mais com isso do que ganhar";

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)

(Foto: Reprodução)