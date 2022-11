Torcedores de Argentina e México brigam nas ruas de Doha

Torcedores de México e Argentina protagonizaram uma briga generalizada nas ruas de Doha, no Catar, nesta quinta-feira (24). Imagens que circulam nas redes sociais mostram a troca de ofensas e agressões entre representantes dos dois países.

As duas seleções se enfrentam neste sábado (26), em duelo decisivo na Copa do Mundo do Catar. De acordo com o UOL, a confusão teve início quando mexicanos provocaram os argentinos chamando Messi de "jogador sem alma".

As agressões, que começaram em um bar, foram parar nas ruas e deixou feridos. A Argentina estreou no Mundial com derrota por 2x1 para a Arábia Saudita. O México ficou no 0x0 com a Polônia.