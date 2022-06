Antes do clássico Bahia x Sport, na Arena Fonte Nova, torcedores dos dois times iniciaram uma confusão na região do Dique do Tororó, próximo ao estádio. A briga foi antes da partida, na noite dessa quarta-feira (8).

Policiais do Batalhão Especializado em Policiamento de Eventos (Bepe) foram acionados para interromper a confusão. Segundo informações da Polícia Militar, o tumulto foi encerrado com a dispersão dos torcedores.

Não há informações sobre feridos.