Torcedores do Olympiacos invadem campo e agridem fãs do Bayern

Cenas lamentáveis foram vistas em uma partida entre Olympiacos e Bayern de Munique nesta terça-feira (22). No duelo, válido pela Uefa Youth League (a Liga dos Campeões sub-19), cerca de 30 hooligans do time grego invadiram o campo do CT do Olympiacos, em Atenas, e atacaram fãs do time alemão.

Segundo a imprensa local, os agressores estavam encapuzados e portando sinalizadores e cassetetes. Cinco torcedores do Bayern ficaram feridos durante a confusão e foram levados a hospitais. Assustados, os jogadores dos dois times correram para tentar se esconder.