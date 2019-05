Torcedores e jornalistas questionam a não-convocação de Fabinho

A torcida brasileira, como sempre, cornetou bastante a convocação da Seleção Brasileira para a Copa América. As principais ausências comentadas pelos torcedores foram as dos atacantes Vinicius Júnior (Real Madrid) e Lucas Moura (Tottenham) e, sobretudo, do volante/lateral Fabinho, do Liverpool. O nome deste foi para no topo dos trending topics - assuntos mais comentados - do Twitter.

Fabinho vem em grande fase nos Reds, finalistas da Liga dos Campeões da Europa. Ganhou a posição de titular do time do técnico Jurgen Klopp e se tornou peça fundamental na equipe, com destaque na goleada de 4x0 sobre o Barcelona, pelas semifinais.

Além dos torcedores brasileiros, um companheiro de equipe de Fabinho também ficou surpreso com a ausência do camisa 3 na seleção, o meia holandês Georginio Wijnaldum. O Liverpool anunciou as convocações do goleiro Alisson e do atacante Roberto Firmino em sua conta no Instagram e o holandês questionou a ausência do volante/lateral.

De acordo com o técnico Tite, ele preferiu Casemiro e Fernandinho a Fabinho. "Todas as posições do setor estão bem justificadas e escolhidas. É duro, mas tenho responsabilidade de decidir. Ao técnico cabe medir desempenhos, e foi a decisão que tomei (...) O Fabinho vive um grande momento. Foi muito difícil a escolha. Qualquer uma escolha estaria bem feita. Não tem demérito, tem os três (Fabinho, Fernandinho e Casemiro) em altíssimo nível. Dói ao técnico escolher, mas é a função", se defendeu.

Diversos jornalistas e comentaristas cobraram também a presença do jogador do Liverpool. "Eu esperava o Fabinho. Fabinho mostrou futebol, competência e qualidade. Manja aquele cara que bota a camisa da Seleção e fala: “Vim para jogar?”. Esse seria o Fabinho", comentou Galvão Bueno, narrador da Rede Globo. "É muito difícil compreender Fabinho estar fora da lista para a Copa América", disse Vitor Sérgio Rodrigues, do Esporte Interativo.