Torcedores fazem fila para retirada de ingressos da Copa América

A manhã desta quarta-feira (12) foi movimentada no Centro de Ingressos da Copa América 2019 em Salvador. Vazia nas últimas semanas, a loja montada no Shopping Bela Vista, no Cabula, teve fila na porta.

A retirada de ingressos comprados através do site oficial do evento começou no dia 10 de maio nas cinco cidades-sede. Além da capital baiana, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo receberão jogos.

O único ponto de retirada em Salvador está no Shopping Bela Vista, aberto das 10h às 20h, nos sete dias da semana, inclusive feriados. O bilhete pode ser retirado até o término da partida para a qual se refere.

Jogos da Copa América em Salvador:

15/6 Argentina x Colômbia 19h

18/6 Brasil x Venezuela 21h30

21/6 Equador x Chile 20h

23/6 Colômbia x Paraguai 16h

29/6 Quartas de final (1ºC x 3ºA/B) 16h

Para retirar o ingresso, o torcedor deve levar impresso o voucher gerado no ato da compra, apresentar um documento de identificação com foto e o cartão de crédito usado na compra. Se for meia-entrada, também é preciso apresentar um documento que ateste a categoria. Quem tem direito a gratuidade precisa comprovar com documentação.

O ingresso só é entregue ao titular da compra ou a terceiros que apresentem procuração e documentos do titular.

Além de retirar os bilhetes, o torcedor também pode comprar ingressos para os jogos no local. Cada pessoa pode adquirir cinco ingressos por partida, para até sete jogos. A venda de ingressos no dia das partidas se encerrará no horário previsto para a abertura dos portões nos estádios.

Dois jogos que acontecerão na Fonte Nova, estão com ingressos esgotados: Argentina x Colômbia, dia 15 de junho, e Brasil x Venezuela, dia 18. Ainda há ingressos disponíves para: Equador x Chile, no dia 21; Colômbia x Paraguai, dia 23; e a partida das quartas de final, que será disputada no dia 29.