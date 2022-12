Torcedores pulam de viaduto para invadir ônibus da Argentina

Dois torcedores tentaram invadir o carro aberto que carregava os jogadores da seleção da Argentina, durante a festa pelo tricampeonato da Copa do Mundo, nesta terça-feira (20). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento no qual os homens, pendurados em um viaduto, saltam na direção do ônibus, que estava em movimento.

Um dos hinchas acertou o tempo e pulou com sucesso no veículo. Mas o outro errou e acertou a traseira do carro. Logo em seguida, ele se desequilibrou e foi ao chão. De acordo com a imprensa argentina, o torcedor que caiu dentro do ônibus foi ajudado e retirado sem ferimentos. Não há maiores informações sobre o que caiu no asfalto.