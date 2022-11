Torcedores vão em busca de cerveja e acabam em palácio de sheik

Dois torcedores ingleses viveram no Catar uma noite digna de filme de Hollywood - e com ares de Se Beber, Não Case. Alex Sullivan e seu amigo John saíram em busca de cerveja e foram parar no palácio de um sheik. A saga, registrada nas redes sociais, teve passeio em carrão e brincadeira com um filhote de leão.

"Estávamos apenas nos divertindo, dando uma volta, nos orientando. Estávamos em busca de algumas cervejas, e o filho do sheik disse que sabia onde tinha bebida, então pulamos na traseira de seu carro e acabamos em um grande palácio", disse Alex ao jornal britânico Telegraph.

O inglês também falou que fez um tour pelo palácio, onde viu vários animais.

"Ele nos levou ao seu palácio e nos mostrou os leões e tudo. Ele nos fez sentir muito bem-vindos. Estávamos na parte de trás e ele estava nos mostrando todos os seus macacos, seus pássaros exóticos", completou.

A cerveja vem sendo uma das protagonistas desta Copa do Mundo. O Catar proíbe o consumo de bebida alcoólica em público, e a venda foi vetada nos estádios e em torno deles. No Fifa Fan Festival, a cerveja pode ser encontrada, mas apenas dentro de uma janela de seis horas, entre 19h e 1h no horário local.