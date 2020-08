Torcida Bamor faz protesto na porta da Cidade Tricolor

A semana de trabalho do Bahia começou com protestos. Nesta quarta-feira (26), dia em que o elenco se reapresenta e inicia a preparação para o duelo contra o Palmeiras, um grupo de torcedores da organizada Bamor realizou uma manifestação da porta do CT Evaristo de Macedo.

O principal alvo dos torcedores foi o técnico Roger Machado. Munido com faixas, eles pediram a saída do treinador. Frases como "Roger comentarista" e "fora Roger" foram exibidas.

Os jogadores também não foram poupados. Um dos cartazes levava a frase "time sem raça". Membros da diretoria, como o diretor de futebol Diego Cerri, também foram citados. Os torcedores reclamaram ainda de uma possível atitude da direção do Bahia, que teria chamado a polícia para coibir o protesto.

"Vamos fazer o nosso protesto respeitando o direito de todos de ir e vir. Isso não se faz com associados do Bahia. Todos que estão são sócios do Bahia. Isso é uma vergonha para essa diretoria, aceitando Roger Machado, os jogadores fajutos que estão fingindo que estão jogando bola", disse um dos torcedores em vídeo divulgado nas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que a Bamor faz protestos contra o técnico Roger Machado e os jogadores do Bahia. Antes da estreia da equipe na Série A, contra o Coritiba, membros da organizada exibiram faixas contra o treinador nas imediações do estádio de Pituaçu.

O treinador voltou entrar em rota de colisão com parte da torcida após o Bahia ter perdido para o Ceará, no último domingo (23), pelo Campeonato Brasileiro. Apesar de ter iniciado bem a competição nacional, o Esquadrão tem desempenho considerado ruim desde que o futebol foi retomado.

O próximo compromisso do Bahia será no sábado (29). O Esquadrão recebe o Palmeiras, às 19h, no estádio de Pituaçu. Com sete pontos em quatro jogos, o tricolor ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro.