Torcida da Argentina exibe faixa contra Daniel Alves "Idiota"

A estreia da Argentina na Copa do Mundo do Catar ficou marcada pela derrota de virada para a Arábia Saudita. Mas, nas arquibancadas, os argentinos não esqueceram da rivalidade com o Brasil. O alvo dos protestos foi o lateral direito Daniel Alves.

Uma das faixas exibidas pela torcida tinha a frase: Dani Alves es un boludo", que pode ser traduzida como "Dani Alves é um idiota".

A frase em questão foi uma fala de Diego Maradona contra o baiano, em 2017. Na época, Daniel afirmou que Messi era melhor do que Maradona pois o ex-jogador não havia conquistado o prêmio de melhor do mundo.

Maradona ficou irritado e insultou o brasileiro, afirmando que ele não era bom de cruzamento e o chamando de "idiota".

Daniel Alves foi um dos convocados por Tite para a Copa do Catar. Aos 39 anos, o lateral é o jogador mais velho a disputar um Mundial pelo Brasil. Dani inicia a disputa da Copa do torneio na reserva de Danilo.