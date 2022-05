Torcida do Bahia esgota ingressos promocionais para jogo com a Ponte Preta

Depois de três dias de vendas, a torcida do Bahia esgotou o lote de ingressos promocionais disponibilizados para o duelo contra a Ponte Preta, marcado para esta sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova.

Ao todo, 5 mil bilhetes para o setor Cadeira Inferior foram vendidos ao preço de R$ 20 cada. O valor sem desconto é de R$ 60. A comercialização de ingressos para o jogo segue nos pontos disponibilizados pelo tricolor.

Além do site da Fonte Nova, os torcedores podem adquirir as entradas através da bilheteria sul do estádio, próximo ao Dique do Tororó, nas lojas Turma Tricolor (Shopping Piedade e Multishop Boca do Rio) e Mascote Tricolor, no Caminho de Areia.

Sócios do Bahia sem acesso garantido têm 50% de desconto nos setores Cadeira e Cadeira Especial. Vale lembrar que para ter acesso ao estádio o torcedor precisa comprovar que está com esquema vacinal completo contra a covid-19.