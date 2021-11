Torcida do Bahia lota aeroporto para apoiar time após derrota para o Flamengo

Um dia depois de ser derrotado pelo Flamengo, por 3x0, no Maracanã, em um jogo que ficou marcado por erro e polêmicas de arbitragem, a delegação do Bahia recebeu o apoio da torcida durante o desembarque em Salvador, no final da manhã desta sexta-feira (11).

Centenas de torcedores estiveram no aeroporto para recepcionar jogadores e comissão técnica. Os atletas foram cercados pelos presentes e um corredor precisou ser formado para que os o tricolor deixasse o aeroporto.

???????????? Virada na zorra, Nação Tricolor foi ao aeroporto no desembarque do Esquadrão para apoiar o time e protestar contra a arbitragem. #BBMP pic.twitter.com/IbWPqOshEa — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) November 12, 2021

O movimento aconteceu em forma de apoio ao time, que deixou o Maracanã indignado com a arbitragem por conta da marcação de um pênalti mesmo após as imagens do árbitro de vídeo mostrarem que a bola pegou no peito do zagueiro Conti.

No intervalo, o Bahia ameaçou não voltar para o campo. Nas redes sociais, jogadores e dirigentes mostraram revolta com os recorrentes erros. Vice-presidente do tricolor, Vitor Ferraz concedeu entrevista contundente após o jogo na qual questionou a capacidade de Leandro Gaciba no comando da Comissão de arbitragem. Acabou sendo demitido pela CBF na manhã desta sexta-feira.

Desde o jogo contra o Juventude, no Rio Grande do Sul, quando teve um pênalti não marcado, o Esquadrão vem reclamando dos erros dos árbitros. Diante do São Paulo, um pênalti do zagueiro Miranda no lateral Juninho Capixaba foi interpretado como lance normal mesmo após a recomendação de revisão.

Posteriormente, em parecer da ouvidoria de arbitragem, a CBF reconheceu que houve erro no lance e que a infração a favor do Bahia deveria ter sido marcada.