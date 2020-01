Torcida do Corinthians 'agradece' ao Bahia pela contratação de Clayson

Foram 10 dias entre o vazamento da informação e o anúncio oficial de que o Bahia estava acertado com o atacante Clayson, ex-Corinthians. Nesta segunda-feira (6), dia de apresentação do elenco para início da pré-temporada, o tricolor publicou os detalhes do acerto em suas redes sociais. O anúncio foi irreverente, com publicação de um vídeo que viralizou no Twitter no final do ano passado onde uma fã da banda de arrocha Unha Pintada chorava ao som da música "Água com Açúcar" no show - o motivo é a semelhança física entre Clayson e Aldiran Santana, vocalista do grupo. Depois disso, o tricolor ainda postou um link da música "Playsom", do Baiana System (um trocadilho com Clayson).

A torcida do Bahia se divertiu com o anúncio criativo. Quem também se divertiu bastante foi a torcida do Corinthians: também no Twitter, a frase "Obrigado Bahia" chegou a ser o termo mais comentado do país nesta segunda.

Como Corinthiano eu posso afirmar sem dúvidas: OBRIGADO BAHIA, VOCÊS MORAM NO MEU CORAÇÃO — Raphael Kormoczi (@raphakormoczi) January 6, 2020

O novo reforço terminou a temporada como um alvo de críticas da torcida do Corinthians, mas foi peça importante para Fábio Carille e Dyego Coelho - treinadores do time paulista no ano. Ao todo, Clayton disputou 62 jogos e marcou sete gols - dois deles contra o Bahia, um no triunfo do Esquadrão por 3x2 na Fonte Nova e outro na vitória corintiana por 2x1 no Itaquerão, ambos pela Série A.

Além disso, o atacante, que costuma jogar na ponta esquerda, deu 11 assistências para gol e terminou o ano como líder do Corinthians no elenco, ao lado de Sornoza. Pelo Corinthians, foram 142 jogos e 14 gols marcados.

O Bahia investiu R$4 milhões para ter 40% dos direitos econômicos de Clayson, que assinou contrato até dezembro de 2022. Ele vai disputar posição com Élber, Marco Antônio e Arthur Caíke, atletas que atuam pelas beiradas do ataque tricolor.