Torcida do Equador grita 'queremos cerveja' na Copa do Mundo

Para muita gente, a combinação futebol e cerveja é sagrada. A tradição, porém, passará longe dos estádios na Copa do Mundo do Catar. A venda de bebidas alcóolicas está proibida nas arenas do país, uma decisão que incomodou muita gente. E virou protesto dos equatorianos.

Os torcedores da La Tri entoaram gritos de "queremos cerveja" durante a abertura do Mundial. A reclamação aconteceu no intervalo da vitória por 2x0 contra o Catar, no estádio Al Bayt. Inicialmente, as bebidas alcóolicas seriam permitidas nas arenas, em um horário restrito. Mas a Fifa acatou o pedido das autoridades do Catar e vetou a venda.

Assim, a cerveja com álcool não tem venda permitida nos perímetros dos estádios. A bebida poderá ser encontrada somente no Fan Festival, a partir das 19h do local, e em outras áreas voltadas a torcedores. Nas arenas, haverá apenas uma versão zero álcool da cerveja oficial do torneio.

Carne de porco também está proibida, assim como "material para apostas", "produtos falsificados" e "imagens de extrema violência, crueldade ou pornografia", "armas com suas respectivas munições", "substâncias radioativas" e "entorpecentes e substâncias psicotrópicas (a menos que o uso necessário seja documentado por prescrições médicas)".