Torcida do Fortaleza festeja na Argentina antes de jogo histórico

Na véspera da estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana, a torcida do Fortaleza presente em Buenos Aires resolveu se manifestar na Praça da República, centro da capital argentina. Diante do Obelisco, um dos símbolos do país, centenas de tricolores se aglomeraram e cantaram músicas de apoio ao clube na quarta-feira (12). A partida desta quinta (13) começa às 21h30, no Estádio Libertadores de América, em Avellaneda, região metropolitana de Buenos Aires.

No meio da festa, nomes conhecidos da torcida, como os ídolos Clodoaldo e Rinaldo, além do ex-presidente do clube, Jorge Mota, se misturavam aos demais, colorindo o local de vermelho, azul e branco. As fotos do encontro de torcedores tomaram conta das redes sociais e até o perfil oficial da Copa Sul-Americana falou sobre o assunto.

“Buenos Aires é Tricolor! A torcida do Fortaleza invadiu a capital argentina para ver a estreia na Sul-Americana, contra o Independiente. Será o primeiro jogo internacional do clube”, publicou, junto com uma foto, o perfil em português da competição.

Segundo o repórter Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, a expectativa da diretoria do Fortaleza é de que pelo menos 3 mil tricolores estejam na Argentina até a hora do jogo.

Transmissão no DAZN

O duelo entre Independiente e Fortaleza terá transmissão exclusiva da plataforma de streaming esportivo DAZN, assim como todos os jogos da Copa Sul-Americana, que o Bahia também disputa. O tricolor baiano estreou com vitória de 3x0 sobre o Nacional-PAR na Fonte Nova, na noite de quarta, e fará o confronto de volta no dia 26, no Paraguai.

Os novos assinantes do DAZN têm direito a um mês de acesso grátis à plataforma, e o cancelamento pode ser feito a qualquer momento. A partir do segundo mês, o custo mensal é de R$ 19,90.

