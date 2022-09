Torcida do Olympiacos lota estádio para receber Marcelo; assista

O lateral-esquerdo Marcelo teve recepção de grande estrela em sua apresentação no Olympiacos. O experiente jogador de 34 anos ganhou a camisa 12 e ficou bastante eufórico com a cantoria e o clima de decisão de campeonato que se transformou o estádio Georgios Karaiskakis, que recebeu mais de 20 mil torcedores do clube. Em grego, mandou um "Vamos, Olympiacos".

Marcelo não se conteve ao presenciar muitos sinalizadores, fogos de artifício e a linda e ensurdecedora cantoria dos fanáticos pelo Olympiacos e começou a pular ao lado dos filhos Enzo e Liam no meio campo do estádio. Depois aplaudiu a bela festa.

Um dos maiores campeões da história do Real Madrid, com 25 títulos conquistados, o jogador não teve seu contrato renovado pelos espanhóis após 16 temporadas na Espanha e resolveu aceitar a proposta para defender os gregos na próxima temporada com opção de ampliação por mais um ano.

"Estou muito feliz e orgulhoso por estar aqui. Minha família também está bastante feliz", disse o jogador para a torcida no centro do gramado. "Quero começar a treinar e estar logo com a equipe", seguiu, antes de também segurar um sinalizador vermelho, cor do maior campeão da Grécia.

O Campeonato Grego já teve três rodadas disputadas e o Olympiacos está em segundo, dois pontos atrás do arquirrival Panathianikos (9 a 7). Domingo o time hospeda o Volos, mas ainda não é certo que Marcelo faça sua estreia. Ao menos, já vai arriscando algumas palavras em grego para ganhar ainda mais a confiança da torcida. "Obrigado a todos. Vamos, Olympiacos!", disse no idioma do país da nova morada.