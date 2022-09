Torcida do Peñarol destrói estátua do atacante Luís Suárez; veja

O início das comemorações do 131º aniversário do Peñarol foi com vandalismo no Uruguai. Pouco depois da meia-noite, na cidade de Salto, torcedores do clube aurinegro destruíram uma estátua do ídolo da seleção celeste, Luis Suárez, simplesmente pelo fato de ele agora jogar no rival Nacional.

A estátua em tamanho real era bastante visitada na cidade distante cerca de 500 quilômetros de Montevidéu e um orgulho para os moradores de Salto por seu filho pródigo. Ela amanheceu destruída e ao chão. Agora, moradores locais esperam que o autor da homenagem, o escultor Alberto Saravia, consiga reparar os danos.

Além de quebrarem as pernas para derrubarem a estátua, os torcedores do Peñarol ainda arrancaram uma das mãos de Suárez e o colocaram de cara no chão. A revolta em Salto é pelo fato de a homenagem, feita em 2016, ser ao ídolo da seleção uruguaia e não ter relação com os clubes do país.

Aos 35 anos, Suárez retornou ao Uruguai para defender as cores do rival Nacional no meio do ano, mas já está certo que o contrato durará somente até antes da Copa. Ou seja, a passagem será relâmpago. Mas os rivais do Peñarol não gostaram de vê-lo vestindo as cores do oponente e optaram pelo vandalismo.

A polícia trabalhou rápido e nove torcedores do Peñarol entre tantos que "festejavam" acabaram presos, sendo somente três deles maiores de idade. Os outros seis são adolescentes. Além de quebrarem a estátua, os torcedores ainda causaram outros distúrbios e danos na Praça Artigas. Os policiais revelaram que foram recepcionados com pedradas e tiveram trabalho para apaziguar a situação.

Veja o vídeo de torcedores depredando a estátua