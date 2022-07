Torcida do Racing atira peixe em jogador rival; veja o vídeo

Uma das maiores rivalidades do futebol argentino, Racing e Independiente se enfrentaram na última semana e um fato inusitado repercutiu nas redes sociais durante a partida. O atacante Leandro Rodríguez, do Independiente, foi atingido no rosto por um peixe arremessado da arquibancada por torcedores do rival.

Ao ser acertado pelo animal, que estava inteiro, Rodríguez caiu no gramado e o jogo foi paralisado para o atendimento médico ao atleta. O ato aconteceu aos três minutos do segundo tempo, quando o Racing vencia o 'Clássico de Avellaneda' por 1 x 0.

O zagueiro Leonardo Sigali, da equipe da casa, repreendeu a atitude de sua torcida e pediu para que os médicos do Independiente entrassem em campo para avaliar Rodríguez. A transmissão ainda flagrou uma casca de banana e sinalizadores apagados que foram arremessados na direção do atacante.

A partida, válida pela 7ª rodada do Campeonato Argentino, terminou com vitória do Racing, que ocupa a 7ª posição com 14 pontos. Já o Independiente é o 22º colocado, de 28 equipes, e tem oitos pontos na tabela.