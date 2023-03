Torcida do United se revolta com atleta por gafe antes de goleada

O atacante Wout Weghorst virou o vilão na impressionante goleada por 7x0 sofrida pelo Manchester United para o Liverpool, em Anfield, no último domingo (5). Mas não por motivos 'comuns', como perder gols, marcar contra, ser expulso ou atuar mal na partida. E sim por uma 'gafe' cometida pelo jogador antes da partida.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o holandês dando um leve tapa em uma placa nos túneis de acesso do estádio. A questão é que o pôster, que tem a inscrição “This is Anfield” (Aqui é Anfield), é um dos símbolos mais conhecidos do local, e funciona como uma espécie de talismã para os jogadores do Liverpool.

✋❌ Wout Weghorst a touché le célèbre blason de Liverpool avant d’entrer sur la pelouse d’Anfield dimanche. ????



Score final 7-0.

Nas redes sociais, torcedores do United chegaram até a pedir a rescisão de contrato de Weghorst por ter tocado na placa. A situação tomou uma proporção tão grande que o jogador veio a público, nesta terça-feira (7), para se explicar. De acordo com o atacante, a ideia era implicar com Virgil van Dijk, seu companheiro na seleção da Holanda.

“Normalmente eu nunca reajo aos tópicos de redes sociais. Mas, nesse caso, vale a pena, porque vocês, fãs do United, são muito importantes. Na seleção holandesa, eu descobri que o Virgil sempre encosta na placa antes dos jogos. Eu também encostei com o intuito de implicar com ele”, afirmou.

Para complicar a situação de Weghorst, torcedores do United encontraram uma entrevista de Weghorst concedida em 2020, quando ele ainda defendia o Wolfsburg. Na época, o atacante disse que achava o time de Jürgen Klopp uma “equipe especial”.