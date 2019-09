Torcida emociona ao promover 'chuva de pelúcias' para crianças de hospital infantil

SCF Fans é o nome da torcida organizada considerada a mais violenta da Holanda. Trata-se de um grupo de torcedores do Feyenoord, um dos três maiores clubes do país junto a Ajax e PSV. No último domingo (16), o time da cidade de Roterdã recebeu o Ado Den Haag, clube que tem uma parte da torcida sob forte influencia do hooliganismo. A principal delas é chamada Bunnikside.

A Holanda é um país que, assim como no Brasil, ainda não encontrou soluções para resolver a violência entre torcidas de futebol. Assim como vem acontecendo no clássico, Ba-Vi, por exemplo, o jogo entre Ajax x Feyenoord tem torcida única desde 2009 por determinação da federação holandesa. Contudo, no jogo entre Feyenoord x Ado Den pela quinta rodada do holandês, não foram as notícias ruins que chamaram atenção: muito pelo contrário. A torcida visitante deu show ao fazer uma verdadeira chuva de pelúcias no estádio De Kuip.

O fato, fofo e inusitado, aconteceu porque o Feyenoord convidou crianças do Hospital Infantil Sophia, localizado na cidade de Roterdã, para acompanhar a partida. A torcida visitante ficou logo acima do setor onde as crianças assistiam ao jogo e, sabendo disso, organizou a chuva de mais de 3 mil ursinhos de pelúcia.

Chorei de ver esse vídeo!!!



Feyenoord x ADO Den Haag



Torcida visitante joga brinquedos de pelúcia na arquibancada abaixo, para as crianças de um hospital infantil de Roterdã.



Não é só Futebol!!!



pic.twitter.com/vT2xzHypAy — Hugo Araújo! ᶜʳᶠ (@hugoaraujojf) September 15, 2019

Desde 2016, o Ado Den Haag promove a campanha "Adote um urso de pelúcio por 1 euro", que visa ajudar hospitais infantis na Holanda. O números de bichos, só não foi maior porque a segurança do estádio preferiu limitar o número de brinquedos, mas, segundo o clube holandês, o previsto era atirar 30 mil ursos.

A chuva aconteceu logo aos 12 minutos do primeiro tempo e, por conta da ação, o jogo acabou paralisado. Jogadores, comissão técnica e arbitragem aplaudiram a iniciativa.

Àquela altura, os donos da casa já venciam a partida por 1x0 graças ao pênalti convertido por Karsdop logo aos seis minutos. Quando a chuva de pelúcias acabou, o jogo voltou a rolar normalmente. Ainda no primeiro tempo o Feyenoord chegou amplicou com Narsingh aos 21 minutos e ainda fez o terceiro com um outro pênalti, desta vez cobrado por Leroy Fer, aos 31.

Além da chuva de ursinhos, o jogo ainda contou com outro fato curioso. O Den Haag diminuiu para 3x2 graças a dois gols contra relâmpago aos 32 e 38 minutos da etapa final. Mas não deu tempo de conseguir o empate, para felicidade das crianças - agraciadas com os ursinhos e os três pontos. O resultado levou o Feyenoord ao sétimo lugar do Campeonato Holandês, com 9 pontos. Já o Den Haag foi para a 14ª posição, com 6 pontos somados.

