Torcida expulsa homem com tatuagens nazistas de jogo do Gauchão

Um torcedor do Brasil de Pelotas foi expulso do estádio Bento Freitas, em Pelotas, no último domingo (13), por mostrar duas tatuagens que remetem ao nazismo. Ele exibiu as imagens na pele durante o jogo contra o Novo Hamburgo, pelo Campeonato Gaúcho, causando indignação dos outros presentes.

Nas redes sociais, circula um vídeo do homem sem camisa. É possível ver uma Cruz de Ferro, no braço esquerdo, e os dizeres Mein Kampf (Minha Luta), título da biografia de Adolf Hitler, nas costas do indivíduo.

Torcedor do Brasil-RS com a tatuagem que faz referência o livro escrito por Adolf Hitler

(Foto: Reprodução)

Segundo a assessoria de imprensa do Brasil, o homem, não identificado, foi retirado das arquibancadas pelos próprios torcedores do Xavante, que se revoltaram com as tatuagens. Ele foi confrontado por pessoas no entorno, o que causou uma grande confusão.

O Brasil de Pelotas publicou nas redes sociais uma nota oficial repudiando qualquer tipo de discurso de ódio ou ato de discriminação.

"Graças a gerações de xavantes que ao longo de 110 anos nos trouxeram até aqui, o Brasil tem na própria história um instrumento contra qualquer discurso ou ato de discriminação. O amor aos muitos que somos é parte da beleza do clube. É por essa consciência histórica que aqueles que se sentem representados pelos discursos de ódio, infelizmente cada vez mais comuns, são e sempre serão repelidos da Baixada. Quem diz isso não é só o clube, como instituição. É a nossa torcida, que sabe reconhecer ao longe quem não tem dignidade para se dizer Xavante", diz o comunicado.

O jogo, válido pela 6ª rodada do Campeonato Gaúcho, terminou em empate por 1x1.