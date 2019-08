Torcida organizada cobra elenco do Cruzeiro antes de clássico

O Cruzeiro vive dias de tensão após a eliminação na Copa Libertadores. Depois de dois empates sem gols diante do River Plate, o clube mineiro sucumbiu ao time argentino nos pênaltis e deixou o torneio continental. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe celeste tem clássico contra o Atlético-MG, neste domingo (4), no estádio Independência.

Em meio à preparação cruzeirense para o confronto, membros de uma organizada tomaram conta da Toca da Raposa II, em Belo Horizonte, para cobrar o elenco, sob "supervisão" da Polícia Militar.

Antes do último treino para o jogo válido pela 13.ª rodada do Brasileirão, os atletas do Cruzeiro tiveram que ouvir as reclamações da torcida no CT. Segundo Benecy Queiroz, supervisor de futebol, não houve autorização para a entrada do grupo.

"Vocês invadiram, não pediram autorização a ninguém e entraram no peito. Isso aqui é uma instituição privada. Nunca negamos que viessem dar apoio, e nós necessitamos disso. Agora, invasão, não Vocês simplesmente invadiram", disse o dirigente aos torcedores

Um integrante da organizada respondeu: "A gente não vem aqui para brigar, vem para melhorar o time, mostrar que estamos com vocês, mas do jeito que estão uns andando aí, não dá para abraçar".

O grupo conversou com alguns jogadores antes da atividade deste sábado, que encerrou a preparação cruzeirense para o clássico. O encontro com o goleiro Fábio, o lateral-esquerdo Egídio e o meia Robinho foi acompanhado por policiais militares.

Postagens feitas pela organizada nas redes sociais dizem que o grupo foi à Toca da Raposa para representar a torcida do Cruzeiro e "cobrar postura no clássico" diante do rival.

O protesto também serviu para alertar para a importância do jogo contra o Internacional, na próxima quarta-feira (7), no estádio do Mineirão, pela ida das semifinais da Copa do Brasil. O grupo negou que tivesse intenção de agredir algum jogador ou funcionário. O encontro foi encerrado em meio a cumprimentos e abraços de ambas as partes.

A escalação para o jogo contra o Atlético-MG é incerta. O treino deste sábado foi fechado pelo técnico Mano Menezes. Os meias Robinho e Thiago Neves, que enfrentaram problemas na panturrilha nos últimos dias, são as principais dúvidas e podem ser preservador para a partida contra o Internacional.

Reservas, o lateral-esquerdo Dodô e o atacante Fred podem integrar a equipe no clássico deste domingo.

A provável escalação do Cruzeiro tem Fábio; Orejuela, Dedé, Léo e Dodô (Egídio); Henrique, Ariel Cabral, Jadson e Marquinhos Gabriel; Pedro Rocha (David) e Fred. A equipe celeste está a uma posição da zona de rebaixamento, em 16.º com 10 pontos, um a mais que Fluminense e Chapecoense.