Torcida organizada do Atlético-MG rompe bloqueios nas estradas

Integrantes da torcida organizada do Atlético Mineiro furaram bloqueios do trecho do sul de Minas Gerais, na região da Rodovia Fernão Dias promovidos por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que não aceitaram o resultado das urnas.

Um dos bloqueios furados pela "Galoucura" fica na altura do município de Campanha e antes, eles passaram por outro bloqueio em Três Corações. Os torcedores agora seguem para São Paulo, onde o Atlético-MG enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro essa noite. As informações são do g1.

Os torcedores aparecem discutindo com os bolsonaristas e retirando pneus da rodovia nas redes sociais. Os torcedores aparecem andando na rodovia em direção na frente do ônibus que leva a torcida.

