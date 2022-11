Torcida pede retorno de Neymar em vitória do Brasil: 'Saudade'

O triunfo do Brasil sobre a Suíça veio no sufoco e saiu apenas aos 37 minutos do segundo tempo, em gol marcado pelo volante Casemiro. A dificuldade de construção no ataque fez parte da torcida brasileira sentir falta de Neymar.

O camisa 10 está fora da primeira fase da Copa devido a uma entorse no tornozelo. Nas redes sociais, muitos torcedores relataram "saudades" do principal jogador da Seleção Brasileira.

Sem o 'Menino Ney' o time fica meio bobão, parece que estão sempre procurando para passar a bola", alega um usuário, no Twitter. Outro diz que "faltou criatividade".

"15 minutos e eu já sinto falta do 'Menino Ney". "'Menino Ney' faz falta sim. Jogo lento e sem criatividade...Boa recuperação, Neymar". "Saudades do 'Menino Ney' no campo, nem que seja pra ser saco de pancada", foram outros comentários registrados.

Neymar não esteve no estádio 974, onde a Seleção venceu a Suíça. Ele ficou em tratamento no CT do Brasil, em Doha, e viu jogo da televisão. Ele chegou a postar uma foto acompanhando a partida.

Neymar se machucou durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo, na vitória por 2x0 sobre a Sérvia. A expectativa é a de que ele volte ao time a partir das oitavas de final. O lateral direito Danilo vive a mesma situação.