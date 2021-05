Torcida uniformizada pede saída de presidente do Vitória

Com faixas e palavras de ordem, integrantes da torcida uniformizada Os Imbatíveis protestaram na tarde desta sexta-feira (14) em frente à residência do presidente do Vitória, Paulo Carneiro. A manifestação pedia a saída imediata do dirigente rubro-negro do cargo.

Além do movimento presencial, a torcida Os Imbatíveis também publicou uma nota no Instagram.

"É inadmissível que um incompetente denunciado por fraudes e irregularidades no clube siga ocupando o cargo de presidente do Conselho Diretor", diz um trecho da nota. "Não mediremos esforços para defender o time que amamos dos abutres que advogam em prol dos próprios interesses em detrimento da grandeza do nosso clube centenário. Pessoas que criam o caos para depois surgirem com 'soluções milagrosas' que nada resolvem, não à toa temos acumulado vexames dentro e fora de campo", traz o texto em outro momento.

Com 1.474 votos, o equivalente a 67,86% dos 2.202 votos válidos, Paulo Carneiro foi eleito presidente do Vitória em 24 de abril de 2019 e tem mandato até o fim de 2022. A data marcou o retorno dele ao cargo que ocupou de 1991 a 2005, quando renunciou após o rebaixamento à Série C do Brasileiro.

Com dois anos recém-completados na presidência, Carneiro ainda não alcançou o principal objetivo de reconduzir o Vitória à primeira divisão nacional. Aliás, o time lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada nas duas edições da Série B com ele no comando, em 2019 e 2020. Também não comemorou nenhum título e foi eliminado na fase classificatória nas duas edições do Campeonato Baiano.

Leia a nota publicada pela torcida uniformizada Os Imbatíveis:

PELA SAÍDA IMEDIATA DE PAULO CARNEIRO!



Na tarde desta sexta-feira (14) a Torcida Os Imbatíveis esteve no condomínio onde reside Paulo Carneiro para exigir a sua renúncia imediata do Vitória. É inadmissível que um incompetente denunciado por fraudes e irregularidades no clube siga ocupando o cargo de presidente do Conselho Diretor.



Não mediremos esforços para defender o time que amamos dos abutres que advogam em prol dos próprios interesses em detrimento da grandeza do nosso clube centenário. Pessoas que criam o caos para depois surgirem com "soluções milagrosas" que nada resolvem, não à toa temos acumulado vexames dentro e fora de campo.



Aproveitamos para exigir dos presidentes do Conselho Fiscal, Jailson Reis, e do Conselho Deliberativo, Fábio Mota, que cumpram com as suas obrigações estatutários do contrário também se tornarão alvos da Torcida. Especialmente sobre o Conselho Deliberativo, nos causa perplexidade a total omissão frente às graves denúncias sobre Paulo Carneiro e à falta de transparência no clube. Exigimos, assim, que na reunião ordinária prevista pra amanhã (15) os(as) conselheiros(as) votem pelo bem-estar do Vitória, afinal pra isso foram eleitos e não pra atuarem como advogados do Conselho Diretor.



Como dito, os protestos continuarão até que os resultados sejam compatíveis à grandeza do Vitória.