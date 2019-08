Torneio de Futebol Feminino de Seleções será narrado por mulheres

A Seleção Brasileira de futebol feminino se prepara para uma nova missão nesta quinta-feira (29): na data, a equipe estará, pela primeira vez, sob o comando da técnica sueca Pia Sundhage, de 59 anos. O jogo será contra a Argentina, no Pacaembu, às 21h30.

A partida, válida pelo Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino de Seleções, terá exibição na TV aberta exclusiva da TV Cultura. No comando da transmissão, estará a narradora Natalia Lara, com comentários da ex-goleira da Seleção Feminina de Futebol Thais Picarte.

A competição amistosa terá quatro jogos, disputados em rodada dupla. Além de Brasil e Argentina, participam as seleções do Chile e Costa Rica - que se enfrentarão também na quinta-feira (29), às 19h, no Pacaembu.

Dos quatro jogos que acontecerão, a TV Cultura transmitirá três: entre a seleção comandada por Pia e os hermanos; a definição do terceiro lugar, no domingo (1º), às 10h30; e a final, também no domingo (1º), às 13h. Além da empresa, o SporTV também tem os direitos de exibição, mas na TV fechada.