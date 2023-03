Torneio internacional de Beach Tennis será realizado em Salvador

A capital baiana vai sediar um torneio internacional juvenil de beach tennis. O Bahia Juniors Cup BT será realizado entre os dias 26 e 28 de maio, na Arena D7, situada no Shopping da Bahia. O evento dará pontos no ranking júnior da Federação Internacional de Tênis.

A competição terá disputas em quatro categorias: Sub 18, Sub 16, Sub 14 e Sub 12. As duplas campeãs do masculino e feminino do Sub 18 se classificam para o Sand Series de Brasília, que ocorre em junho e é um dos maiores eventos profissionais do mundo. As duplas vencedoras do Sub 16 também ganham vaga no torneio na capital federal, mas no qualifying.

"Temos uma grande safra de jovens talentos e nosso objetivo é fazer esse volume crescer e estamos muito empolgados em receber essa competição para fomentar o Beach Tennis no país e também na região na Bahia. É uma grande iniciativa visando o futuro do esporte", comemorou Duda Catharino, presidente da Federação Bahiana de Tênis.

As inscrições já estão abertas pelo site do Tênis Integrado. Para a categoria Sub 18, clique aqui. Já para as demais categorias, o link é diferente (clique aqui). As categorias Sub 16, Sub 14 e Sub 12, aliás, ganharão pontos no ranking nacional da Confederação Brasileira de Tênis nível GA.

O Brasil é tetracampeão mundial de Beach Tennis, e esteve entre as quatro melhores seleções juvenis no Mundial do ano passado, no Rio de Janeiro. O país também foi vice-campeão em 2021. O Bahia Juniors Cup BT tem a chancela da Federação Internacional de Tênis, da Confederação Brasileira de Tênis e da Federação Bahiana de Tênis.