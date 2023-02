Torneio SESI de Robótica promove programação gratuita para visitantes

A etapa regional do Torneio SESI de Robótica 2022-2023 começou nesta sexta-feira (10) e segue até sábado (11), na Escola SESI Djalma Pessoa, no bairro de Piatã, das 9h30 até às 17h. Ao todo, 26 equipes de três estados do Nordeste estão disputando vagas para chegar ao Festival Nacional de Robótica, que será realizado pelo SESI Nacional, em Brasília, no mês de março.

A etapa de hoje e amanhã é a First Lego League (FLL) – Temporada Super Powered. Além da competição do FLL, o visitante também vai poder ver de perto as modalidades da Liga SESI Robótica, que inclui a F1 In Schools, com miniaturas de carros de corrida de fórmula 1, o FTC – First Tech Challenger e o FRC – First Robotics Competition, com robôs de maior porte.

O Torneio SESI FLL ainda prevê prêmios para as soluções tecnológicas propostas pelas equipes, com base no tema da temporada: Super Powered. Os participantes foram desafiados a explorar de onde vem a energia e como ela é distribuída, armazenada e usada e a partir daí propor soluções para problemas cotidianos. O resultado são projetos de pesquisa e soluções tecnológicas inovadoras. O melhor projeto garante à equipe uma vaga no Festival de Robótica nacional.

Para a gerente de Educação e Cultura do SESI Bahia, Cléssia Lobo, o evento é uma oportunidade para estudantes e educadores descobrirem o potencial da robótica enquanto ferramenta educacional.

“Levar a robótica para a sala de aula proporciona ao estudante um conjunto de experiências e práticas pedagógicas que vão contribuir para o seu desenvolvimento de agora e para o futuro, já que a robótica explora diversas competências. Podemos citar raciocínio lógico, desenvolvimento da expressão verbal, habilidades para o trabalho em equipe e, claro, o interesse pela tecnologia”, explica Cléssia Lobo.

Seletiva FTC

Além de selecionar as equipes vencedoras na modalidade de robótica FIRST Lego League (FLL) para o Festival Nacional de Robótica, o evento também contará com uma seletiva regional do First Tech Challenger (FTC) – modalidade de robótica avançada, para estudantes do ensino médio –, que irá definir as equipes que irão para o nacional.

Duas equipes do SESI disputam a classificação: a Hydra e a XMachine. A FTC trabalha com robôs de maior porte, que devem cumprir missões mais complexas com programação avançada.

Apoio SESI

Neste esforço pela popularização da ciência e da tecnologia por meio de ações como a robótica educacional, o SESI Bahia também está apoiando três escolas e um grupo de garagem, além de apadrinhar a equipe da Escola Estadual Mestre Paulo dos Anjos, localizada no Bairro da Paz.

O apoio vem sob a forma de apoio técnico para a preparação das equipes, fornecimento de kits e tapetes de competição, além de mentoria. Além do colégio estadual Mestre Paulo dos Anjos, entre as escolas públicas estão o Colégio Militar de Salvador (Exército) e o Colégio Militar da Polícia Militar, de Barreiras.

Entre as escolas particulares, além do Colégio Salesiano, que estreia no evento com quatro equipes, também participam da competição deste ano o Colégio Dínamo, de Alagoinhas, e o Colégio Santo Antônio, de Feira de Santana. O Torneio de Robótica terá ainda equipes de Alagoas e Sergipe e uma equipe de garagem, de Candeias, formada por estudantes de escolas públicas.

A robótica é um dos componentes curriculares e metodologia do currículo da Escola SESI, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Além de promover o torneio Nacional SESI de Robótica, a instituição também participa de diversas disputas nacionais na área. A escola também já classificou duas vezes para etapas internacionais de robótica e esteve presente em duas das principais competições do gênero, a FLL e a F1 In Schools.

Programação

Exposição da Liga SESI de Robótica, com robôs das diversas modalidades, incluindo os carros de corrida da Fórmula 1 In Schools;

Oficina de robótica com o Curso OBR de Introdução à Robótica – 11/2, das 9h às 11h.

Desafio de Eficiência Energética

Luderia São Jogue, que levará para o espaço opções de jogos de tabuleiro para toda a família – 11/2, das 9 às 15h

A Estação Ciência, espaço interativo de tecnologia e ciência do SESI Bahia;

Serviço

O QUE – Torneio SESI de Robótica – Super Powered – Temporada 2022-2023

QUANDO – 10/2 (9 às 17h) e 11/2 (9h às 15h)

ONDE – Escola SESI Djalma Pessoa – Av. Orlando Gomes, 1737, Bairro de Piatã, Salvador