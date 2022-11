Tornozelo inchado de Messi chama a atenção e assusta argentinos

Lionel Messi é a principal arma da seleção da Argentina na Copa do Mundo. E, por isso, o craque também é o maior motivo de preocupação da equipe. Por isso, uma imagem do treino desta segunda-feira (21) causou bastante nervoso nos torcedores.

Em um vídeo da atividade, foi possível notar o tornozelo esquerdo do atacante muito inchado. Vale lembrar que o trabalho foi o último antes da estreia dos argentinos no Mundial. O primeiro jogo será nesta terça-feira (22), às 7h, contra a Arábia Saudita, no Lusail.

Messi, aliás, ficou dois dias sem treinar, o que agravou a preocupação. Mas, aparentemente, o problema não refletiu no treinamento. Durante os 15 minutos abertos para a imprensa, o jogador participou de atividade com bola e exercícios de mudança de direção. O craque não apresentou qualquer limitação, e está confirmado para a estreia da Argentina.

O jornalista argentino Yoel Demian afirmou que a inflamação no tornozelo do jogador é decorrente de uma lesão antiga, e não gera dor, desconforto ou afeta seu desempenho.

Já o jornal argentino Olé disse que o "inchaço" é, na verdade, uma bolsa de gel congelado, parte de um tratamento para evitar o uso de anti-inflamatórios.

"É claro que Leo tem algum desconforto nessa região e talvez tenha sido outro dos motivos, além do cansaço, pelo qual não treinou com os outros jogadores nos dois primeiros dias no Catar. Mas, a princípio, não há nada que o impeça de jogar contra a Arábia Saudita", afirma o diário.

Em entrevista coletiva, Messi reforçou que não há qualquer problema.