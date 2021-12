'Torto Arado', do baiano Itamar Vieira Júnior, é o livro mais vendido na Amazon em 2021

Torto Arado, do escritor baiano Itamar Vieira Júnior, foi o livro mais vendido pela Aamzon no Brasil em 2021. A lista com os mais vendidos foi divulgado pela empresa na segunda-feira (27) e traz os preferidos tanto entre versões físicas quanto digitais, entre autores nacionais e estrangeiros.

Vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos em 2020, o livro de Itamar ficou à frente de publicações como Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, que é o segundo, e Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho, do brasileiro Thiago Nigro.

Aparece em quarto na lista 1984, romance de George Orwell que ganhou várias novas edições após entrar em domínio público. Fecha o top 5 o livro Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid.

Veja a lista: