Torto Arado, do baiano Itamar Vieira, vai virar filme ou série de Heitor Dhalia

Depois de levar o prêmio literário europeu LeYa 2018 e faturar 100 mil euros, na época o equivalente a R$ 420 mil, o escritor baiano Itamar Vieira tem mais um motivo para comemorar: os direitos para adaptação audiovisual do livro Torto Arado foram adquiridos pela produtora Paranoid e romance vai virar um filme ou série comandada por Heitor Dhalia.

“A gente ainda não tem muita certeza do que vamos fazer, pois foi tudo muito recente. Pode ser tanto um longa para o cinema, ou uma série para o streaming”, explicou Pedro Betti, produtor executivo da Paranoid no Brasil, que intermediou a negociação.

Segundo Pedro, a adaptação pode ir para plataformas de streaming como HBO, Globoplay, Amazon Prime ou Netflix: “No mês de março, vamos entrar no processo de desenvolvimento do produto e verificar em qual plataforma se encaixa o perfil. O que sabemos é que Heitor Dhalia vai comandar o projeto. Ele gostou muito do livro”.

O cineasta pernambucano Heitor Dhalia foi responsável pela série Arcanjo Renegado, lançada recentemente pelo Globoplay. Antes, ele já tinha feito sucesso com os filmes Serra Pelada, À Deriva e O Cheiro do Ralo.

Para Itamar Vieira, a notícia da adaptação foi recebida com alegria e surpresa. “Eu não participei da negociação, pois os direitos do filme pertencem à editora Leya. Eles que negociaram com a produtora. Mas estou ansioso para ver como tudo vai se realizar”, revelou.

Sobre o livro

Uma obra de ficção que retrata a vida real, o livro Torto Arado apresenta as irmãs Bibiana e Belonísia, que vivem e trabalham em uma fazenda, na zona rural do interior da Bahia, em período conturbado de abolição da escravidão, onde os escravos buscam a emancipação e a liberdade.

O livro marcou a estreia de Vieira como autor de romances. Antes, ele havia publicado duas coletâneas de contos: Dias (2012) e A Oração do Carrasco (2017), sendo que esta segunda chegou a ser finalista do prêmio Jabuti no ano seguinte à publicação.

Torto Arado foi lançado originalmente em Portugal, em 2018. Em Salvador, cidade natal do escritor, o lançamento oficial só aconteceu no ano passado. Na época, Itamar falou ao CORREIO sobre seu interesse em escrever sobre temas que refletem e marcam até hoje o país: “O campo no Brasil é um espaço anacrônico, onde, em um lado, vive o agronegócio, e no outro vivem as formas de vida tradicional. Essas vidas, como os indígenas, quilombolas ou ribeirinhos, passam por violências, que existe no país e muitas vezes não temos conhecimento desse choque”.

*Com orientação do editor Roberto Midlej.