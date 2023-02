Total de mortos na Turquia e na Síria após terremotos é superior a 16 mil

O número total de mortes nos terremotos que atingiram regiões da Turquia e da Síria já é superior a 16 mil, de acordo com autoridades de saúde dos países. As buscas continuam, apesar do frio extremo que atinge a região. Pelo menos 12.873 óbitos já foram confirmados na Turquia, enqunto 3.162 na Síria.

Os terremotos ocorreram na segunda-feira (6). O epicentro do primeiro tremor ocorreu a 10 quilômetros da superfície, enquanto o segundo a aproximadamente 7 km. O tremor também foi sentido em Israel, no Iraque, no Chipre e no Líbano. Não há registro de vítimas ou feridos nesses países. Este é considerado o pior terremoto desde 1939 na região.

Mais de 45 países, além de organismos internacionais como Organização Mundial de Saúde (OMS), enviaram ajuda humanitária ou equipes de resgate para ajudar na busca por sobreviventes na Turquia e na Síria.