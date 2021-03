Tottenham perde para Dínamo Zagreb e é eliminado da Liga Europa

O Tottenham foi até Zagreb com uma vantagem de 2x0 obtida no primeiro jogo das oitavas de final da Liga dos Campeões, mas acabou derrotado por 3x0 e foi eliminado da competição europeia. Arsenal, Granada (que também perderam) e Roma garantiram vaga e vão conhecer seus próximos adversários no sorteio desta sexta-feira (19).

Orsic, autor dos três gols, foi o grande destaque do Dínamo, que venceu no tempo normal por 2x0, devolvendo o placar de Londres feito pelo Tottenham, e foi conseguir a classificação na prorrogação.

O primeiro gol de Orsic, aos 17 minutos do segundo tempo, foi lindo. Um bonito chute na diagonal, no ângulo superior esquerdo do goleiro Lloris. O segundo gol, aos 38, surgiu após bela jogada de todo o ataque e finalização precisa de Orsic.

O gol da vaga nas quartas veio a um minuto do segundo tempo extra em jogada individual de Orsic, que acertou mais um belo chute de fora da área. A festa croata parecia valer um título, enquanto o técnico Jose Mourinho, Lucas Moura, Harry Keane e Lamela lamentaram demais a derrota.

Em Londres, o Arsenal obteve a vaga, mas sofreu demais diante do Olympiacos, que venceu a partida por 1x0, gol de Youssef El Arabi. Os gregos ficaram a um gol de repetir a eliminação sobre os ingleses ocorrida na temporada passada. Na Grécia, semana passada, o time de Mikel Arteta vencera por 3x1.

O espanhol Granada conseguiu um resultado histórico, em Budapeste, na Hungria, ao se classificar para as quartas de final, mesmo perdendo para o norueguês Molde por 2x1, após ganhar o jogo de ida em Pamplona por 2x0.

Aos 29 minutos do primeiro tempo, Jesus Vallejo (contra) abriu o placar para o Molde. O empate do Granada só veio aos 27 da etapa final por intermédio de Roberto Soldado, enquanto Eirik Hestad, de pênalti, deu a vitória para o time norueguês, mas não garantiu a classificação.

A Roma foi a única a ratificar com tranquilidade sua vaga nas quartas, ao bater mais uma vez o Shakhtar Donetsk, desta vez, na Ucrânia, por 2x1, após o 3x0 na Itália no primeiro duelo. Todos os gols saíram no segundo tempo. Borja Mayoral fez os dois gols romanos, enquanto o brasileiro Junior Moraes marcou para os anfitriões.