Tottenham vence e aumenta vantagem para o Liverpool no Inglês

Centro das atenções por questionar as decisões do técnico Antonio Conte, Richarlison também foi protagonista em campo na vitória do Tottenham por 3 a 1 sobre o Nottingham Forest neste sábado. O jogo da 25ª rodada do Campeonato Inglês aconteceu no Tottenham Hotspurs Stadium, em Londres. Richarlison teve gol anulado, chegou a comemorar de forma polêmica, mas reapareceu com participação nos três gols do time londrino.



Com a vitória, o Tottenham aumenta a vantagem na quarta posição do campeonato. O time de Conte possui 48 pontos, seis a mais que o Liverpool, que está em quinto. Mais uma vez fora dos relacionados por opção técnica, Gustavo Scarpa e companhia veem o Forest despencar na tabela. O time é o 14º colocado, com 26 pontos.



O assunto da semana no Tottenham foi as declarações de Richarlison e do técnico Antonio Conte sobre as atuações e a utilização do atacante brasileiro. Após a troca de farpas com o técnico, Richarlison marcou um bonito gol logo aos 3 minutos e fez o tradicional sinal de silêncio na comemoração, colocando o dedo indicador na boca. A arbitragem conferiu o lance no VAR e anulou o gol por impedimento.



O gol saiu para valer aos 18 minutos. Richarlison iniciou a jogada, Pedro Porro cruzou com categoria e o artilheiro Harry Kane subiu para cabecear na lateral da rede e fazer 1 a 0. Mais tarde, aos 35 minutos, Richarlison sofreu pênalti e Kane cobrou firme para ampliar para 2 a 0.



Para ampliar ainda mais a vantagem no segundo tempo, o Tottenham contou com nova participação de Richarlison. O brasileiro deu assistência para Heung-Min Son dominar na área e tirar de Keylor Navas para fazer 3 a 0.



Na reta final do jogo ainda deu tempo do Nottingham Forest botar fogo no jogo. Aos 36, Felipe desviou na área após escanteio e Worrall cabeceou para diminuir para 3 a 1. Nos acréscimos, o Forest ainda desperdiçou uma cobrança de pênalti com André Ayew.



CHELSEA VENCE

O Chelsea visitou o Leicester no mesmo horário e também venceu por 3 a 1. Com a segunda vitória consecutiva, o clube respira na temporada, mas segue em décimo, com 37 pontos. O Leicester está apenas em 16º, com 24 pontos.



O Chelsea conseguiu sair na frente aos 11 minutos, com uma finalização improvável de Ben Chilwell. O lateral emendou finalização de primeira após bola invertida e marcou o primeiro do jogo. Aos 39, o Leicester recuperou a bola no ataque e empatou com um golaço de fora da área feito por Patson Daka.



Já aos 50 minutos, nos acréscimos, o Chelsea marcou novamente para ir em vantagem para o intervalo. Enzo Fernández deu passe por cima para Kai Havertz encobrir o goleiro e fazer 2 a 1. No segundo tempo, Mudryk deu passe para um belo gol de Kovacic, que fechou o placar por 3 a 1.