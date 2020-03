Tour virtual no MAM dá detalhes de exposições em cartaz

Quem quiser visitar o Museu de Arte Moderna da Bahia durante a quarentena pode fazê-lo de casa. Fechado em princípio até o dia 15 de abril, assim como todos os museus do estado, o MAM pode ser acessado virtualmente em um tour 360º.

Por ele é possível ver em detalhes as exposições “Salvador, do Povo, de Lina e de Todos os Santos” e “Cores, Amores, Recantos...Bahia”, que estão em cartaz na Capela e no Casarão, respectivamente. Ambas mostram a diversidade e riqueza cultural da Bahia, em um conjunto de 80 obras assinadas por 28 fotógrafos e de dois artistas plásticos.

O tour virtual dá acesso também à arquitetura dos prédios projetados por Lina Bo Bardi, à área externa do museu e a um dos programas e cartões postais mais disputados de Salvador: o pôr do sol no Solar do Unhão. A produção é da Bahia View 360 em conjunto com os organizadores das exposições, Giácomo Mancini, Reinaldo Giarola e Tarciso Albuquerque.

Acesse: http://www.bahiaview360.com.br/mam