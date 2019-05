Toy Story 4: Disney libera versão dublada do novo trailer; veja

Um dia após lançar a versão em inglês, a Disney liberou nesta terça-feira (22) o trailer dublado de Toy Story 4. A prévia começa apresentando o personagem Garfinho, um novo brinquedo criado pela dona de Woody e cia., Bonnie, a partir de um garfo de cozinha.

Em crise de identidade por causa de sua nova "função", ele se mostra um pouco instável quando os protagonistas partem para uma viagem com a família. No meio do caminho, Garfinho é jogado para fora do carro e vai parar em um parque de diversões, com diversos outros brinquedos antigos. É então que Woody e Buzz lideram uma missão de resgate e, coincidentemente, reencontram Betty, que construiu uma nova vida para si mesma no local.

A produção estreia dia 20 de junho no Brasil. Toy Story 4, além de trazer de volta alguns dos personagens favoritos da trilogia original, tem as adições de novos personagens. Garfinho é dublado originalmente por Tony Hale, Keanu Reeves dá voz a Duke Kaboom. Keegan-Michael Key e Jordan Peele são Patinho e Coelhinho, que serão dublados por Marco Luque e Antonio Tabet na versão brasileira.