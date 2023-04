Toyota terá SUV compacto no país, modelo será híbrido flex

Líder global na venda de automóveis, a Toyota ocupa a quinta posição no Brasil, mas esse cenário deverá mudar em breve.

O fabricante japonês anunciou nesta semana que irá investir R$ 1,63 bilhão para produzir um SUV compacto no país, uma das categorias que mais cresceu em produtos e vendas nos últimos anos.

A empresa não confirmou qual será o modelo, mas apurei que será uma configuração mais parruda do Yaris. No entanto, a Toyota anunciou que o novo veículo deverá ser vendido em 22 países da América Latina.

Um dos seus diferenciais será o sistema de propulsão híbrido flex. Ou seja, é composto por dois motores: um elétrico e outro à combustão, sem a necessidade de recarga externa. Assim, ele autogera sua energia na frenagem e desaceleração. O objetivo é reduzir emissões e ampliar a eficiência energética.

“É uma solução sustentável, que gera empregos e desenvolvimento econômico”, comentou Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.

Com o novo carro, a empresa irá contratar mais 700 funcionários para a fábrica de Sorocaba, no interior de São Paulo.

Para atualização do sistema híbrido flex do Corolla e do Corolla Cross, será realizado o aporte de R$ 61,8 milhões na fábrica de Porto Feliz, também no interior paulista.

CAYENNE É ATUALIZADO

A Porsche é uma empresa que ganhou reputação criando modelos esporte, como o emblemático 911. Tanto que o lançamento do Cayenne, em 2002, foi considerado uma heresia pelos fãs mais puristas da marca alemã.

Porém, o SUV se tornou rapidamente um sucesso de vendas. O modelo está em sua terceira geração, que acaba de ser atualizada. As mudanças abrangem trem de força, chassi, design e equipamentos.

O desenho do maior SUV da Porsche foi renovado

“Trata-se de uma das atualizações de produto mais completas na história da Porsche”, disse Michael Schätzle, vice-presidente da linha de produtos Cayenne.

No Brasil, a renovação estreia no segundo semestre com três versões: S nas carrocerias SUV (R$ 810 mil) e Coupé (R$ 840 mil) e Turbo GT (R$ 1,38 milhão). Todas as configurações são equipadas com motorização V8 4.0 litros, que rende entre 474 cv e 659 cv de potência.

No interior, destaque para as novas telas digitais

AUDI CENTER RENOVADA

Depois de décadas instalada na Avenida Garibaldi, a Audi Center Salvador está atuando há alguns meses na Avenida Paralela, maior polo automotivo da capital.

No entanto, a inauguração ocorreu nesta semana, com a presença de Martin Bayer, diretor de vendas da Audi para a América Latina. A unidade recebeu investimentos de R$ 6 milhões em instalações, infraestrutura e equipamentos.

Revenda da marca alemã em Salvador muda de endereço O investimento na concessionária foi de R$ 6 milhões A Audi conta com representantes em todas as capitais do Nordeste

De acordo com Cláudio Rawicz, diretor de comunicação e marketing da Audi do Brasil, a nova loja busca ser mais intimista, exclusiva e confortável, com espaços de convivência e elementos sofisticados que trazem o conceito progressista da marca.

A concessionária conta com três carregadores para veículos elétricos, sendo dois de 11kW e o ultrarrápido de 150 kW.

VENDAS DA AUDI

Além da renovação da concessionária, a Audi está comemorando os resultados de vendas. Neste ano, a empresa emplacou 1.285 veículos no primeiro trimestre, um aumento de 24% em relação ao mesmo período de 2022.

Em relação às vendas na América Latina, a Audi registrou 6.381 veículos vendidos nos três primeiros meses do ano, crescimento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado.

LIDERANÇA NA BAHIA

Há 28 anos representando a Volkswagen Caminhões e Ônibus no estado, a Bravo inicia 2023 mantendo-se no primeiro lugar no ranking de vendas do segmento de caminhões na Bahia, com a geração de R$ 900 milhões em negócios no ano passado. Com essa conquista, a empresa do Grupo Luiz Mendonça acumula 19 anos de liderança.

“Foi um ano excepcional. Atingimos 31% de market share, quatro pontos percentuais a mais que a montadora a nível Brasil”, comemora a CEO da empresa, Alessandra Lobo.

A executiva revelou que, para este ano, a estratégia é superar a marca de R$ 1 bilhão em negócios e se fortalecer como empresa focada em soluções para segmento de pesados.

Atualmente com nove unidades, distribuídas entre a Bahia e região da Zona da Mata Mineira, a Bravo possui planos de expansão, tanto em número de lojas como na carteira de serviços.

ESPORTIVO LÍDER

Dia 17 de abril, quando o Mustang comemorou seu 59º aniversário, a Ford confirmou que ele foi o coupé esportivo mais vendido do mundo pelo oitavo ano consecutivo.

Essa análise, realizada pelo fabricante com o apoio da S&P Global Mobility, inclui registros de governos e outras fontes que capturam 95% do volume global de veículos novos em mais de 80 países.

A sétima geração do Mustang, que foi apresentada em setembro no Salão de Detroit, será lançada este ano nos Estados Unidos.

O novo Mustang chegará às lojas americanas no segundo semestre

MINI MILIONÁRIO

Apresentada em 2013, a atual geração do MINI Cooper hatch de três portas, a mais clássica da linha, completou 1 milhão de unidades produzidas.

Feito em Oxford, na Inglaterra, o milionésimo carro é verde, tem propulsão elétrica e será vendido no Canadá.