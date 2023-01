Trabalhador cai em poço de elevador de grãos e fica ferido em Barreiras

Um trabalhador que caiu no poço de um elevador de grãos em Barreiras, no oeste baiano, foi resgatado por bombeiros do 2º Grupamento de Bombeiros Militar (SGBM), na manhã desta terça-feira (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalhador fazia manutenção do local quando caiu no poço do elevador, que tem profundidade de cerca de 8 metros.

Os bombeiros usaram técnicas de resgate vertical para chegar até a vítima e conduzi-la até a superfície, em uma maca específica. As equipes foram acionadas por volta das 8h através da Central de Telecomunicações. A situação aconteceu em uma fazenda na Estrada do Café a 60km de Luís Eduardo Magalhães.

A vítima foi retirada com uma suspeita de fratura do fêmur. Ela foi encaminhada para atendimento no local com uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).