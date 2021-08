Trabalhador é soterrado após acidente em obra da Embasa em Lauro de Freitas

Um trabalhador da construção civil foi soterrado, após um acidente em uma obra da Embasa, na noite desta segunda (30), na Rua Doutor Gerino de Souza Filho, em Lauro de Freitas, próximo à estação Aeroporto, do metrô de Salvador-Lauro de Freitas.



De acordo com informações do Centro Integrado de Comunicações (CICOM) da Secretaria de Segurança Pública, o trabalhador estava em uma espécie de vala, em uma escavação, quando a terra deslizou e ele foi soterrado.



Após o acidente, uma retroescavadeira está no local para auxiliar nas buscar para tentar encontrar o homem. Ainda de acordo com as primeiras informações, o trabalhador seria funcionário da empresa SPX Lander, prestadora de serviço para a Embasa. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e a Polícia Militar estão no local.